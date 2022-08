© IMAGO / Lobeca Die Qual der Wahl im Supermarkt.

Ariel, Persil und Co.: Welcher Waschmittelmarken sind die bekanntesten in Deutschland? Darüber Aufschluss gibt das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research, das in einer Studie die Waschmittel mit dem stärksten Markenimage untersucht hat. Neben dem Faktor der Markenbekanntheit, wurde dabei auch das jeweilige Image der Marke genauer unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein Top-Ten-Ranking, in dem sich gleich zwei Traditionsmarken den ersten Platz teilen.