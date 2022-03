"Keep up with the Clicks"

In "Mission Future" lernen die Spielenden ihre persönlichen Stärken kennen

Vom Crime-Gamebook zur Quiz-App

Ikea setzt auf Augmented Reality - in den Showrooms trifft man plötzlich auf verschiedene fiktive Familien

Stärken spielerisch vernetzt

Die Kampagne zum Spiel, mit dem die Bank UBS ihr Engagement rund um den Berufseinstieg unterstreichen möchte, kreierte die Glutz Kommunikation AG aus Basel. Zielgruppe waren knapp 30.000 Personen, die ein Jugendsparkonto oder ein Fondskonto bei UBS eröffnet hatten. Beim Mediamix setzte Agenturleiter Philipp Glutz unter anderem auf ein ungewöhnliches Print-Mailing : „Das Mailing basierte auf den Gestaltungselementen des Spiels. Wir haben die Figuren integriert und die Mission dahinter dargestellt. Die Rundöffnung im Keyvisual diente als Eyecatcher und sollte die Neugier wecken.“ Die Response Rate betrug stattliche 17 Prozent. Zusammen mit den Bestellungen über andere Kanäle wurden mehr als 10.000 Boxen geordert.Glutz und die Bank profitierten hier vom menschlichen Spieltrieb, der uns anregt, Neues auszuprobieren, Teil eines Teams zu sein und Hürden zu meistern. Manchmal stehen dabei extrinsische Anreize wie Anerkennung oder Gewinne im Vordergrund, manchmal intrinsische wie das individuelle Vergnügen an einer Sache. Durch diese Aspekte steche spielerische gegenüber konventioneller Werbung hervor, sagt Philipp Reinartz, Geschäftsführer der Gamification-Agentur Pfeffermind: „Der große Vorteil ist, dass sie nicht – wie Werbung, die sich lediglich auf die zu übermittelnde Botschaft fokussiert – als störend wahrgenommen wird, sondern eine positive, aktivierende Atmosphäre schafft.“Er und sein Team entwarfen etwa für die Landespolizei Nordrhein-Westfalen ein Adventure-Gamebook unter dem Titel „Genau mein Fall“ mit inspirierenden Aufgaben aus dem Polizeialltag, für IKEA Schweiz eine Augmented-Reality-Anwendung, mit der sich in Showrooms die Geschichten verschiedener Familien entfalten und für ÖPNV-Anbieter eine App, bei der die User Haltestellen wie eine Monopoly-Straße erwerben, wenn sie „im Vorbeifahren“ eine Frage korrekt beantworten.„Der demografische Wandel ist auf unserer Seite“, ist sich Reinartz sicher. „Die Anzahl derjenigen, die gerne spielen, wächst stetig. Und es wird zunehmend als normal empfunden, auch im Erwachsenenalter zu spielen.“ Auch Branchen, die auf den ersten Blick eher ernst erscheinen, interessierten sich für Gamification: „Wir haben bereits für mehrere Banken gearbeitet. Über klassische Methoden konnten hier keine aktivierenden Effekte mehr erzielt werden – vor allem wenn es darum ging, Kunden in die digitale Kontoverwaltung zu überführen.“ Prinzipiell sei Gamification für jede Branche umsetzbar, solange man hinsichtlich der Markenwerte auf ein stimmiges Look and Feel achte und präzise analysiere, was für die Zielgruppe ein attraktives Spiel ausmache.Eine innovative Spielidee ist ein zentraler Faktor beim Gamification-Prozess. „Aber auch die Fähigkeit, Ideen, an denen man hängt, verwerfen zu können“, sagt Reinartz. „Oft kommen Kunden mit einer fixen Vorstellung zu uns und wir müssen ihnen dann klarmachen, dass diese nicht zum Bedürfnis der Zielgruppe passt. Das Trendspiel Pokémon Go ist zum Beispiel nicht jedermanns Geschmack.“ Ein Spiel sollte logisch konzeptioniert und leicht zu verstehen sein, viel Abwechslung bieten und sowohl Scheitern als auch Gelingen zulassen. Reinartz möchte zudem mit fesselnden Storys begeistern: „Es genügt nicht, sich einzig auf Aktivierungs- und Belohnungsmechanismen wie Abzeichen oder Rankings zu verlassen. Je tiefer die Spielenden in die fiktive Handlung hineingezogen werden, desto mehr beschäftigen sie sich mit dem Spiel und der jeweiligen Marke.“ Und desto eifriger teilen sie ihre Meilensteine per Social Media und pushen so die Reichweite.Ebenso verspricht die Kombination unterschiedlicher Werbegattungen Erfolg, wie Thomas Seifert, Geschäftsführer der Werbeagentur Tronn, weiß: „Wir haben ein Online-Fußball-Tippspiel entwickelt, das ein Finanzinstitut an Autohaus-Mitarbeitende richtete, die ihre Produkte beim Ratenkauf anbieten. Als Einladung, daran teilzunehmen, haben wir ein aufwendig designtes Print-Mailing an alle Autohaus-Inhaber versandt. Die Zugangscodes für die Mitarbeitenden haben wir – zum Abreißen – auf einer perforierten Karte platziert.“ Warum aber gerade ein physisches Mailing? „Als E-Mail wäre die Botschaft untergegangen und hätte weniger seriös gewirkt“, antwortet Seifert.