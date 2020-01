gehört zu den weltweit beliebtesten Spielekonsolen. Laut Sony wurden rund 106 Millionen Modelle verkauft, dazu kommen noch einmal 1,15 Milliarden Spiele auf etwa 103 Millionen monatlich aktive Spieler.





innerhalb von nur 48 Stunden mehr als fünf Millionen Likes - eine neue Bestmarke im Gaming-Bereich.

Hinter dem PS5-Logo rangiert die Ankündigung des Avengers Endgame-Crossovers für Fortnite mit 2,7 Millionen Likes.





Eines vorweg: Die Erwartungen an die neue Spielekonsole Playstation 5 sind extrem hoch - sowohl bei Sony als auch bei den Gaming-Fans. Schließlich soll das Gerät nicht weniger als an den Erfolg der Playstation 4 anknüpfen. Und das ist gar nicht so einfach wie es sich anhört. Die PS4Nicht verwunderlich also, dass das neue PS5-Logo, welches Sony Anfang der Woche auf der CES in Las Vegas präsentierte, in den sozialen Medien stark diskutiert wurde. Auf Instagram sammelte der von Sony gepostete SchruftzugAuf TikTok allerdings reagieren die Nutzer etwas anders, vor allem kritischer. Die jungen Nutzer auf der Plattform machen sich vor allem darüber lustig, dass sich Sony für das neue Logo offenbar kaum Mühe gemacht hat. Das PS5-Logo ähnelt tatsächlich sehr stark dem des Vorgängermodells PS4. Der Hashtag #PS5 kommt laut TikTok aktuell auf 5,1 Millionen Aufrufe. Die Videos haben zum Teil Zehntausende Likes.