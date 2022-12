So makaber parodiert Sea-Watch das Influencer Marketing - für einen erschreckenden Zweck

© Sea-Watch Sea-Watch und und GUD.berlin haben am gestrigen Montag eine multimediale Kampagne gestartet.

Es ist eine der großen Tragödien unserer Zeit: Laut Berechnungen der UNO sterben mehr als 2.000 Menschen aus den Krisenregionen der Welt jährlich auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer. Der Grund: Es gibt keine staatliche Seenotrettung, da sich kein europäisches Land zuständig für diese Misere fühlt. Sea-Watch hat nun gemeinsam mit der Kreativagentur GUD.berlin eine Spendenkampagne herausgebracht, die diesen Missstand thematisiert. Und das in Form einer makaberen Parodie auf das Influencer Marketing, die ihren Zweck erfüllt. Sie macht auf das Sterben im Mittelmeer aufmerksam in einer Zeit, in der sich die Welt größtenteils mit Inflation, Ukrainekrieg und der Energiekrise beschäftigt.