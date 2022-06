© San Miguel

San Miguel tröstet gefrustete Spanien-Urlauber mit einem gratis Sixpack

Der Gedanke hinter der Idee der Anheuser-Busch-InBev-Marke: Wenn die Urlauber durch einen abgesagten Flug in die Sonne Spaniens schon wichtige Momente der Erholung verpassen, sollen sie doch wenigstens mit einer alkoholhaltigen Erfrischung belohnt werden. Deshalb tauscht San Miguel ab 1. Juli bis zum 1. Oktober 2022 jedes stornierte Flugticket nach Spanien gegen ein Sixpack Bier. Betroffene können dazu auf der Website www.sanmiguelsommer.de ihren Kaufbeleg und eine offizielle Stornierungs- oder Verspätungsmitteilung (mehr als drei Stunden) der Fluggesellschaft hochladen und bekommen dann den vollen Betrag für ein Sixpack der Marke erstattet."Urlaub in Spanien ist für viele Menschen ein Highlight, auf das sie nicht verzichten wollen", sagt, Unternehmenssprecher von Anheuser-Busch InBev Deutschland. "Und gerade dort gehört unser spanisches Premium-Lagerbier San Miguel für viele zu einem entspannten Urlaubserlebnis einfach dazu. Da es nicht einfach ist, Reisepläne zu ändern, haben wir uns entschlossen, all denjenigen, die anders als geplant nicht in den Urlaub nach Spanien fahren können, ihr San Miguel zu schenken und ihnen so zu ermöglichen, die spanische Erfrischung und das spanische Lebensgefühl in Deutschland zu genießen."