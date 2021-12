Der Begriff Leistungssportler umfasst es bereits: Spitzensportler gelten als höchst belastbar, stark, robust und widerstandsfähig. Für ihre körperlichen Fähigkeiten werden sie bewundert – was sie als Testimonials so attraktiv macht. Der Druck, der dabei auf ihre Psyche wirkt, wird – falls man ihn überhaupt wahrnimmt – häufig als Beweis ihrer großen Stärken angesehen. Wird er aber zum Problem, dann herrschte lange Zeit Schweigen. Ex-Fußballnationalspieler Per Mertesacker, Skispringer Sven Hannawald, Trainer Ralf Rangnick, Schwimmstar Michael Phelps – sie alle thematisierten mentale Leiden. Aber meist erst, als die aktive Karriere vorbei oder so einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten war.

Sportler öffnen sich

Doch das ändert sich. Turnerin Simone Biles und Tennisspielerin Naomi Osaka sind nur zwei von vielen, die offen über psychische Probleme sprechen. Warum gerade jetzt?