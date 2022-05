Ab sofort präsentiert sich die BVG ihren Fahrgästen mit neuen Gongs, einer neuen Stimme und auch einem neuen Sound. Agenturseitig kümmerten sich Strategen und Kreative von Die Botschaft sowie die Sound- und Service Design-Experten von Why do birds um das Sound-Branding. Nach "eingehender Analyse und intensiver Nutzerbeobachtungen" habe man spezielle Parameter für den Sound definert, heißt es in der Mitteilung der Agentur. Gesucht wurden Sounds mit hohem Wiedererkennungswert, die auch im akustischen Getümmel der Berliner Innenstadt nicht untergehen.



Die Ansprüche an das neue Sounddesign sind hoch: Es solle Berlin "in seiner ganzen Vielfalt" repräsentieren, heißt es in der Mitteilung der Agentur weiter. Umgesetzt wurde dies zum einen durch die Integration von Beats und Stimmengewirr in die Markenmusik, zum anderen durch die Wahl der Sprecherin, Phillippa Jarke. Die Trans-Schauspielerin und Synchronsprecherin ist ab sofort die neue Ansagestimme der BVG. Ihre Stimme wurde digitalisiert und mittels einer KI-Software für ein "Text-to-Speech-System" aufbereitet, mit dem die BVG am Computer selber Sätze mit Philippas Stimme für Durchsagen kreieren kann.Das neue Sounbranding-Projekt wird durch ein Soundlogo, eine neue Brand-Music sowie Klingeltöne vervollständigt. "Ein neues, einheitliches und so einzigartiges BVG Audio-Branding – quasi die „Sinfonie von Berlin“ – mitentwickeln zu dürfen war für mich als Berliner ein großes Geschenk", so Why do birds Managing Director. jh