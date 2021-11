Jede:r der Künstler:innen hat jeweils einen der Buchstaben des zwei Meter hohen Schriftzugs individuell interpretiert, so dass schon dadurch der Wunsch nach mehr Vielfalt visuell zum Ausdruck kommt. Innerhalb von 48 Stunden wurde das Gesamtkunstwerk live vor Ort entworfen und konnte bis Samstagabend im Sony Center besichtigt werden.



Durch die Aktion soll die öffentliche Aufmerksamkeit für die Changemaker-Kampagne erhöht und das Bewusstsein für die Themen rund um die Arbeitswelt verstärkt werden. Primär geht es dabei um die Vision von einer Job-Realität, in der jede:r Mitarbeiter:in sich authentisch und individuell entfalten kann, frei von Diskriminierung, Rassismus oder Ungleichbehandlung. So stellte LinkedIn im ersten Flight des Auftritts in mehreren Videos inspirierende Menschen in den Fokus, die durch ihre Ideen und Projekte die Arbeitswelt von Morgen aktiv mitgestalten. Dieses Ziel verfolgen auch die sechs Künstler:innen mit ihrer Aktion. Betreut wurde die Kunstinstallation von der Kreativagentur. An der Gestaltung des "Change"-Schriftzugs waren neben den beiden Berliner Illustratorinnenundauchsowieundbeteiligt. Rabbit bildet in ihrer Kunst regelmäßig sehr farbenfroh und mit wiedererkennbarer Bildsprache die Themen Diversity, Selbstliebe und Toleranz ab, während Rais laut LinkedIn schon für viele große Marken Kunstwerke und Illustrationen entworfen hat.Influencer:innen wieundwerden rund um die Aktion ihre Impressionen aus dem Sony Center teilen. Im Nachgang soll es zudem einen Clip des Videographen Denny Herzog geben, in dem der Auf- und Abbau sowie die Eindrücke vor Ort dokumentativ abgebildet und ebenfalls via Social Media geteilt werden. Die Pressearbeit für die Live Art Installation übernahm, die schon für die Kreation sowie alle ersten Maßnahmen der Changemaker-Kampagne verantwortlich zeichneten. hmb