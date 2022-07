So sieht die neue Media-Markt-Werbung unter Michael Schuld aus

© Media-Markt In der Sommerkampagne traut sich Media-Markt wieder humorvoll zu erzählen

Es ist noch nicht der große Markenauftritt, aber sehr wohl eine erste Fingerübung der Marke Media-Markt, die neugierig macht. In der neuen Sommerkampagne zeigt der neue Marketingchef Michael Schuld, in welche Richtung sich die Marke künftig entwickeln könnte. Dazu wählt er allerdings nicht das Thema Preis, sondern stellt den Service in den Mittelpunkt.