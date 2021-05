© Zalando Diesen Sommer wird bei Zalando nur noch getanzt.

Schluss mit dem Corona-Trübsinn: In seiner aktuellen Kampagne "Activists of Optimism" feiert Zalando das Positive! Und zwar nicht nur mit einem Kampagnenfilm, sondern einem Festival of Optimism, verschiedenen Pop-up-Events und dem "längsten Tag des Optimismus". Erklärtes Ziel ist, diesen Sommer über in ganz Europa gute Stimmung zu verbreiten. Dazu öffnet die Modeplattform praktisch eine Bühne, auf der Menschen positive Aktionen umsetzen sollen.