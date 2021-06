Deutsche Bahn und Ogilvy inszenieren Sehnsuchtsorte - in Deutschland

© Deutsche Bahn So wirbt die Deutsche Bahn für Urlaub in Deutschland

Die wirtschaftliche Lage bei der Deutschen Bahn ist nach wie vor angespannt. Nach einem Verlust von über 5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr rechnet das Staatsunternehmen auch in diesem Jahr mit einem Minus von mehr als 2 Milliarden Euro. Umso wichtiger ist das bevorstehende Sommergeschäft. Die Bahn hofft, dass in der Ferienzeit mit zunehmenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen und gutem Wetter die Reisetätigkeit wieder in größerem Umfang einsetzt.