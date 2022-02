"Wir habe eine große Anzahl von Menschen mit ukrainischen Wurzeln in Deutschland. Sie stehen in Kontakt mit ihren Verwandten und Bekannten und machen sich Sorgen. Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit sie den Kontakt aufrechterhalten können", sagte ein Konzernsprecher. Die Telekom wolle solidarisch an der Seite der Menschen stehen, die in dieser schwierigen Situation Unterstützung benötigten.

Die Lage in der

macht uns tief betroffen. Unsere Gedanken sind bei denen, die in diesen Stunden unter Angst, Krieg und Zerstörung leiden müssen." Daher seien

Telefonate und SMS aus dem deutschen Vodafone-Netz in die Ukraine ab sofort kostenlos. "Für unsere Vodafone-Kundinnen und Kunden, die sich derzeit in der Ukraine aufhalten, entfallen ab sofort die Roaming-Gebühren", so Ametsreiter. Zudem wolle man über die Vodafone Foundation bis zu 500.000 Euro an Hilfsorganisationen in Tschechien, Rumänien und Ungarn spenden.

Das gleiche kündigte inzwischen Vodafone-CEO Hannes Ametsreiter an. Auf LinkedIn schrieb der Manager: "UkraineAuch andere Unternehmen setzen sich mit konkreten Maßnahmen für die Menschen in der Ukraine ein. Der Online-Supermarkt knuspr.de etwa kündigte an, durch eine interne Spendenaktion mindestens 10.000 Euro für hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine sammeln zu wollen. Zudem wolle man ukrainische Flüchtlinge, die im Rhein-Main-Gebiet und in München eine neue Heimat finden können, mit Lebensmitteln und Material unterstützen.Edeka dagegen muss viel Kritik aushalten . Der Händler hatte am Donnerstagabend per Social-Media-Posting seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekundet. Weil das Motiv ohne Ankündigung direkter Hilfsmaßnahmen auskam und darüber hinaus auf manche Betrachtende einen werblichen Eindruck machte, beschwerten sich zahlreiche Menschen über den Beitrag. Gleichzeitig erhielt er auf Facebook und LinkedIn zehntausende Likes. dpa/ire