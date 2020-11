© Sodastream Dieses Weihnachten chillt Rapstar Snoop Dogg mit einem ganz besonderen Freund

Wenn ein Star wie Snoop Dogg ein sprudelndes Getränk zu sich nimmt, dann handelt es sich meist um die Champagnermarke Cristal. Aber in der neuen Sodastream-Weihnachtskampagne zeigt der Rapper, dass er sich in Coronazeiten auch über die kleinen Sachen freuen kann. Der von der israelischen Produktionsfirma Jiminy Creative Tel-Aviv produzierte Spot knüpft dabei nahtlos an den Humor der Sodastream-Kampagnen rund um Game of Thrones an. Am Ende darf der Musikstar in seiner Küche sogar mit einer Meeresschildkröte chillen.