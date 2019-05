© Sodastream Es gibt etwas, das größer ist als Kristian "The Mountain" Nairn: Berge von Plastikflaschen

Sprudler is Coming: In der neuen Kampagne von Sodastream geben sich erneut Schauspieler der Erfolgsserie Game of Thrones die Ehre. Die Botschaft, die die israelische PepsiCo-Tochter senden will: Gegen die Widrigkeiten, mit denen sich Hodor, The Mountain und Septa in dem Spot herumschlagen müssen, ist der Alltag in Westeros ein Kinderspiel.