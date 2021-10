Die Studie

An der Entstehung des Whitepapers mit dem Titel "From Discovery to Purchase: The Role of Community Commerce" war auch das World Advertising Research Center beteiligt. In einer ersten Stufe wurden 2.230 Verbraucher_innen in 11 Märkten (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, USA, Kanada, Indonesien, Saudi-Arabien, VAE und Brasilien) befragt. Die Umfrageteilnehmer_innen waren zwischen 18 und 45 Jahre alt und wöchentlich auf mindestens zwei Social-Media-Plattformen aktiv. Es folgten Einzelinterviews mit 18 Marketingverantwortlichen von Werbungtreibenden und Agenturen durch, ehe alle Daten zusammen mit Best-Practice-Beispielen abgeglichen wurden.