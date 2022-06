So unzufrieden ist die Gen Z mit der Customer Experience in Social Media

© IMAGO / Westend61 Der Frust über Kauferlebnisse in Social Media ist gerade bei jungen Menschen oft groß

Der Verkauf von Produkten direkt über soziale Netzwerke ist seit einiger Zeit stark auf dem Vormarsch. Da sich auf den entsprechenden Plattformen besonders viele junge Menschen tummeln, sind sie auch eine der wichtigsten Zielgruppen für das sogenannte Social Shopping. Doch eine Umfrage der CX-Plattform Emplifi in den USA ergab nun, dass niemand die Kauferlebnisse bei Instagram & Co. so kritisch beurteilt wie die Gen Z.