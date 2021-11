Letzte Woche. In dem neu eröffneten Büro in Berlin Mitte arbeiten sechs Angestellte daran, das Social Network hierzulande noch bekannter zu machen und weitere Werbepartner zu gewinnen. Bis zum Jahresende soll das Gesamtteam um 150 Prozent wachsen und das Sales-Team sich verdoppeln, so die ehrgeizige Ansage von Harold Klaje, Global President und EVP of Advertising bei Reddit. Im Gespräch mit HORIZONT führt er aus, welche Inhalte auf der Plattform am besten funktionieren und welche Mehrwerte sie Marken gegenüber anderen sozialen Plattformen bietet.