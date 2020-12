So haben sich die Klickpreise auf Facebook in diesem Jahr entwickelt

© imago images / imagebroker Facebook bleibt ein beliebter Werbekanal

Werbung in sozialen Netzwerken ist trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr erneut gewachsen. Allerdings gab es dabei teilweise extreme Schwankungen in den Preisen, die Kunden für ihre Kampagnen bezahlen mussten. Dies geht aus einer Untersuchung von ZweiDigital hervor.