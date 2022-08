In diese Plattformen investieren KMU das meiste Marketingbudget

© IMAGO / Aviation-Stock Bei TikTok, Instagram, Facebook & Co legen die Marketing-Ausgaben von Unternehmen konstant zu

Die Aktivität von Konsumierenden in sozialen Netzwerken wächst nicht nur stetig, sondern ruft auch immer mehr Unternehmen und deren Werbemaßnahmen auf den Plan. Spendesk, eine Plattform für betriebliches Ausgabenmanagement, hat eine Studie zur aktuellen Entwicklung im Bereich Social-Media-Marketing von KMU durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, wo die Unternehmen am meisten Budget für Marketing in die Hand nehmen.