© TikTok Die Sieger:innen der deutschen TikTok Awards: vlnr obere Reihe: Anna-Lena Weigel (Intermate Media), Alisa Sljoka (Intermate Media), Anne-Cathrin Klüh (Intermate Media), Theo Hallet (Intermate Media), Elina Demitrova (Essence Cosmetics), Laetitia Wiegelmann (Essence Cosmetics), Kristin Jasolka (Essence Cosmetics), Yu-Ting Liu (Essence Cosmetics). Vlnr untere Reihe: Alexander Hoffmann (Intermate Media), Luca Seichter (GGH Mullen Lowe), LOI (Creatorin).

Vergangene Woche wurden in Berlin erstmals die TikTok Awards an Marken und Agenturen aus Deutschland verliehen. Auszeichnungen gab es in den Kategorien "Greatest Creative" und "Greatest Performance" sowie den Gesamtpreis "Greatest TikTok". Letzterer beschert dem Kreationsteam der siegreichen Kampagne die Teilnahme am europäischen Grand Prix Ende November in Amsterdam.