© Youtube / Aldi Süd Einer der Aldi-Charaktere meint es etwas zu gut mit seinen Bemühungen zum Valentinstag

Wer kennt es nicht: Egal ob als Single oder als Beziehungsmensch, der Valentinstag birgt für jeden andere Herausforderungen. Sich noch schnell ein Date organisieren, damit man am Tag der Liebe nicht alleine ist, das richtige Geschenk für den Partner finden und alles hübsch auf Instagram inszenieren - diesen Sonntag, am 14. Februar, ist es wieder soweit. Aldi Süd zeigt in einem heute gelaunchten Online-Spot, welche die vier typischsten Valentinstagler sind und stellt dabei die Message "Mit Liebe genießen" in den Mittelpunkt.