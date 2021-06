Durch seine jüngst veröffentlichte Studie "So klimafreundlich is(s)t Deutschland" hat Nestlé herausgefunden, dass Verbraucher Orientierung benötigen, wenn es um nachhaltige Ernährung geht. Mit einer Social-Media-Kampagne will der Lebensmittelkonzern beginnen, entsprechende Infos zu vermitteln. In einem eineinhalbminütigen Spot schickt er darum einen Eisbär - Symbolfigur der klimatischen Katastrophe - nach Frankfurt und lässt das Wildtier den Bewohnern dort zeigen, wie es besser geht.