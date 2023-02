Im Kampagnenspot kann sich die Protagonistin umgeben von Kuss-Orgien und einer Schlacht um die letzte Rose nur knapp vor Amors Pfeil in eine Deichmann-Filiale retten."Mit unserer Social-Valentinskampagne schwimmen wir gegen den Strom und setzen auf Humor. Selbstironie und Zeitgeist", sagt Dennis Falk, Head of Social Media von Deichmann. "Unsere Botschaft: Nicht alle feiern am 14. Februar die Liebe, und manche sind sogar regelrecht gestresst oder genervt von dem ganzen Hype."





Die Kampagne solle alle glücklich machen, die Valentinstag-Fans und diejenigen, denen der ganze Trubel zu viel ist. Daher bietet der Schuhhändler den Fans eine spezielle Valentinskollektion mit Landingpage. Die anderen haben neben dem regulären Angebot in der Filiale die Möglichkeit auf TikTok ihre Dating-Katastrophen zu teilen.



Als Märchen-Charaktere sollen die Dating-Fauxpas passend zur Zielgruppe in Szene gesetzt werden. Umgesetzt wurden die Clips von der Agentur Intermate Media. Die Hamburger Agentur Accenture Song begleitete die Kampagne."Keiner kann mit der Gen Z authentischer kommunizieren als die Gen Z selbst. Und das am besten über Themen wie Online Dating, die aus dieser Generation kaum mehr wegzudenken sind", sagt Kathi Walter, Executive Creative Director von Accenture Song.

