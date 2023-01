Bett1 - HyBreeze Videospiel

Die seit Jahren beworbene Bodyguard-Matratze wird dabei zur Spielfläche. In mehreren Leveln kämpfen Tim und Max als 8-Bit-Helden in der Videospielwelt von „HyBreeze – Waschbar bis 60 Grad“ gegen Fleckenmonster, Schweißschurken und eine Laus. Der 60-Grad-Waschgang ist am Ende die Waffe, die alle Schädlinge besiegt.Die nostalgisch gestalteten Spielfiguren erinnern mit dem unverwechselbaren Sound täuschend echt an die 80er- und 90er-Klassiker Zelda, Donkey Kong und Co. Das Videospiel-Revival ist aber nicht nur zum Schmunzeln und in Erinnerungen schwelgen gedacht, sondern soll auf die Waschbarkeit der Matratzenbezüge hinweisen. Mit der spielerischen Darstellung will der Matratzenhersteller die hygienischen Eigenschaften des Funktionsüberzugs HyBreeze hervorheben.