© Deutsche Bahn Die Deutsche Bahn arbeitet jetzt verstärkt mit Gifs

Die Deutsche Bahn arbeitet weiter an der Entstaubung ihres Images - und hat deswegen in der Social-Media-Kommunikation ein paar neue Platten aufgelegt: In Zusammenarbeit mit der Berliner Digitalagentur Buddybrand hat das Unternehmen Memes und Gifs erstellt, um die Interaktion mit der Zielgruppe aufzulockern und mehr Engagement zu erzielen.