Mini wirbt so in Print für den Countryman Plug-in Hybrid

Das eigene Land entdecken ist hip in diesem Corona-Jahr. Rund 36 Prozent der Deutschen verbringen die Ferien irgendwo zwischen Küste und Alpenkette. Das jedenfalls hat das Meinungsforschungsinstitutvergangene Woche herausgefunden. Und genau hier setztan.Seit gut zwei Wochen hat die Kultmarke aus demwieder ihre Kampagne #Eckenentdecken am Start. "Insbesondere in der aktuellen Zeit möchten wir unsere Mini-Fans inspirieren und lassen unsere beliebte Social Media Aktion #Eckenentdecken wieder aufleben. Zusätzlich entdecken unsere Mini Influencerinnen die schönsten Ecken Deutschlands mit den passenden Modellen“, erklärt, Leiterin Mini Marketing Deutschland, die Aktion, die sich auf die Kanäle Instagram und Facebook konzentriert und in die diesmal auch der Handel stark eingebunden ist. Die Partner rufen zu Probefahrten in der Region auf, brechen die nationale Idee auf die lokale Ebene herunter und teilen diese mit ihren Kunden und Markenfreunde. Bei der Aktivierung hilft ein mehrstufiges Gewinnspiel, das Mini gemeinsam mit seinen Partnerhotels veranstaltet. Alle zwei Wochen verlost der Autohersteller jeweils drei Gutscheine der Beach Motels und der 25h Hotels. Die Gewinner können während ihres Aufenthalts die in den Hotels zur Verfügung stehenden Modelle für kostenlose Probefahrten nutzen und die Ecken in der Nähe erkunden.Der Auftritt steht allerdings nicht für sich alleine, sondern ist Teil der nationalen Kommunikation zum neuen Countryman und Countryman Plug-in–Hybrid, den beiden größten Modellen der Mini Familie. Die Kampagne integriert zudem auch noch den Clubman. Dabei inszeniert das Marketing die Modelle immer mit Blick auf deren Positionierung. Bildmotive zum Mini Countryman Plug-in–Hybrid werden mit „Stadt.Land.Strom“ betitelt. Mit dem Slogan "Space Up your Life" beispielsweise werden „die kreativen, offenen und außergewöhnlichen Countryman Fahrer angesprochen, "Kompakt mit Klasse" steht dagegen für den urbanen Alleskönner, den Clubman, mit dem die britische Marke auch Dienstwagenfahrer zunehmend erreichen will.Die Umsetzung der Kampagne für Mini Deutschland erfolgt durchundauf Basis der internationalen Kampagne des Mini Brand Management. Verantwortlich für die Social Media Kampagne #Eckenentdecken zeichnet