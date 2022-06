© IMAGO / Panthermedia Auch wenn TikTok den Zweikampf mit Snapchat klar gewinnt, bleibt eine relevante Zahl an Usern der App treu

TikTok wächst weiterhin schneller als alle anderen Social-Media-Dienste. In Deutschland ist mit 31 Prozent der Internet-User bereits fast ein Drittel der Bevölkerung in der Kurzvideo-App unterwegs - das sind fünf Prozentpunkte mehr als noch ein Jahr zuvor. Gerade Snapchat bekommt den steigenden Konkurrenzdruck durch TikTok zu spüren, hat jedoch in einer bestimmten Altersgruppe immer noch die Nase vorn.