Die Kampagnenpreise auf Meta-Plattformen ziehen weiter an

© IMAGO / agefotostock Der Cost-per-Mille (CPM) ist eine der wichtigsten Kennzahlen zur Performance-Bewertung von Werbung in Social Media

In der zweiten Hälfte dieses Jahres sorgte die anhaltende Inflation für einen starken Angebotsüberhang auf der Seite der Werbeplattformen. Die Preise für Social-Media-Ads stiegen dadurch stark an. Kommende Events wie der Black Friday und die Fußball-WM könnten sich jedoch anderweitig auswirken, so eine der für Mediaplaner wichtigsten Erkenntnisse aus einer Analyse der Social-Ads-Agentur Zwei Digital zur Performance von Kampagnen auf Facebook und Instagram.