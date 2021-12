Die Social-Media-Kampagne mit dem Titel "Rein in den Arm.

Raus aus der Pandemie" läuft auf Seiten, die bei der Generation Z und den Millennials beliebt sind, darunter Vong, Wordporn und Jodel. Betrieben werden diese von der Freiburger Agentur Visual Statements, die nicht nur die Reichweite der jugendaffinen Profile bereitstellt, sondern auch für die Kreation verantwortlich zeichnet.



"Rein in den Arm. Raus aus der Pandemie": Die Motive der bayerischen Impfkampagne

Unentschlossene sollen dabei mit Sprüchen erreicht werden, die eingänglich sind, hohes Share-Potenzial aufweisen - und bei denen einem das Lachen teilweise auch im Hals stecken bleibt. So lautet eine der Headlines etwa "Vorteile einer Covid-Impfung: Niemand muss herausfinden, ob noch eine Beatmungsmaschine für dich frei ist".Die Botschaft der Motive, die mit dem Hashtag #bayerngemeinsam auf Instagram und Facebook verbreitet werden: Die Covid-Impfung bringt nicht nur Normalität in den Alltag zurück, sondern das Geimpftsein an sich ist angesichts der realen Bedrohung der Covid-Pandemie eine Selbstverständlichkeit der solidarischen Zivilgesellschaft.Nicht alle dürften von dieser Message begeistert sein. Die Kampagnenmacher nehmen das allerdings wohl in Kauf - zumal es in diesen Tagen unmöglich scheint, Botschaften für das Impfen abzusetzen, ohne den Zorn von Impfgegnern und Corona-Leugnern zu wecken. "Die Menschen wollen zur Normalität zurückkehren. Das geht aber erst, wenn wir alle schützen. Auch die, die sich nicht selbst schützen können", sagt denn auch ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums und ergänzt: "Jetzt wollen wir alle, die noch unentschlossen sind, direkt ansprechen und zum Nachdenken bringen. Darum findet die Kampagne dort statt, wo wir die jungen Menschen nicht nur antreffen sondern auch zum Interagieren anregen. Beides können wir in den sozialen Medien am besten."