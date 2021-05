In China ist Social Commerce längst Alltag: auch in Form von Live-Verkäufen durch Influencer

In China ist das Einkaufen über soziale Netzwerke längst Alltag, in Deutschland steckt Social Commerce bislang eher in den Kinderschuhen. Doch das ändert sich gerade. Wenn auch mit noch vergleichsweise geringem Anteil, so nimmt der Verkaufs-Push durch ausgwählte Influencer ebenso zu, wie der direkte Verkauf über soziale Medien.