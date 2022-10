Hauptquartier von Bytedance in Peking, der Muttergesellschaft von Tiktok.

von Doris Evans (LZ)

Die Musikvideo-Plattform TikTok will offenbar groß in den Online-Handel einsteigen und plant im Zuge dessen den Aufbau eigener Versandzentren in den USA. Dies geht laut Medienberichten aus Stellenangeboten hervor, die kürzlich auf LinkedIn veröffentlicht wurden. Die Kurzvideo-Plattform könnte damit in direkten Wettbewerb zu Amazon, Google und Facebook treten.