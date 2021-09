© IMAGO / Panthermedia Ist Social Commerce eine Chance für neue, kleine Marken?

Dass Social Commerce - zumindest in Deutschland - noch ganz am Anfang steht, darüber war sich die Runde der BVDW-Masterclass zum Einkauf über soziale Medien auf der Dmexco @Home einig. Inwiefern die Entwicklung den stationären Handel überflüssig machen könnte oder sogar beflügeln, darüber gingen die Meinungen auseinander. Der Trendstatus, den das Thema hierzulande noch einnimmt, zeigt sich schon daran, dass sich die Teilnehmer noch gar nicht so richtig auf eine Definition von Social Commerce einigen konnten.