Im kommenden Jahr werden viele Entwicklungen die sozialen Netzwerken prägen, die Marken schon jetzt im Blick haben sollten

Die Konsumvorlieben der Menschen haben sich innerhalb der vergangenen zwei Jahren entscheidend verändert, was sich besonders in Social Media zeigt. Durch die allgemeine Krisenstimmung sind die Ansprüche an die Interaktion von Marken mit ihrer Kundschaft stark gestiegen, sei es bei der Customer Experience oder der Kommunikation innerhalb von Brand Communities auf den sozialen Plattformen. Welche Trends neben dem viel beschworenen Social Commerce, dem Hype-Thema Metaverse und dem Dauerbrenner Nachhaltigkeit 2023 besonders wichtig werden, verraten Talkwalker und Khoros in ihrem jährlichen Report.