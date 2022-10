Ohne Pitch, aber nach einem intensivem Screening hat AANDRS den Zuschlag für die Neuausrichtung der kommunikativen Zukunft von Interwetten erhalten: Modern, fair und kundenzentriert möchte die Entertainment-Brand fortan agieren und hat dafür eine klare Vision. Interwetten möchte "von einem traditionellem Sportwetten- und Slotanbieter mit mehr als 32 Jahren Historie zu einer emotionalen 'Bettertainment-Brand' werden". Für den Mut und das Vertrauen bedankt sich die die Agentur AANDRS bei Interwetten. "Eine internationale Brand ohne Pitch ganz neu denken und positionieren zu können, ist ein Traum. Schön, wenn sich Träume erfüllen." Die Kampagne soll dabei der erste Schritt des zukünftigen Wegs der Marke sein.



Der Sportwettanbieter spricht jetzt alle an, über die Hardcore-Fans hinaus sind alle Sportbegeisterten- und Interessierten mit dem neuen Slogan "So sind wir" gemeint. Versprochen werden faire und hochverlässliche Wettangebote sowie Service zu jeder Stunde. Mit seinen Partnern setzt Interwetten noch einen obendrauf. Neben den Clubs Borussia Mönchengladbach und Liverpool FC unterstützt auch die NHL, der deutsche Skiverband und mit dem neuen Jahr auch der DFB Interwetten bei dem Vorhaben. Das verspricht einen diversen Wettkatalog, der im 90-sekündigen Spot von FACTORY, der die Kampagne begleitet, vorgestellt wird.Die Werbefilmproduktionsfirma, ebenfalls aus Wien, produzierte den Spot als Herzstück des Markenauftritts. Regie übernahmund Produzent war, zusammen mit DPund der Musik von Produktionsfirmakreierten sie den Hero-Spot. Darin hat auch Fußball-Legende, seit über einem Jahr Testimonial der Marke, seinen Auftritt. Mit ihm an der Seite möchte Interwetten die gemeinsamen Werte Fairness, Verlässlichkeit und eine Vorliebe von Handschlagmentalität unterstreichen. Zukünftig sind noch weitere Aktionen mit dem ehemaligen Weltfußballer geplant, denn "Legende bleibt eben Legende", wie Interwetten erläutert.