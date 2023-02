"So schmeckt vegan"

© Antoni Jellyhouse / Katjes

"Mach die Dinge doch mal anders!" – so lautet das Motto, mit dem Katjes in das Jahr 2023 startet. Mit der Kampagne richtet sich der Süßwarenhersteller an alle, die vegan leben oder zumindest naschen wollen. Kreativagentur Antoni Jellyhouse unterstützt Katjes dabei.