Aus dieser Überlegung entwickelte sich eine rasante Dynamik: 2018 konnte das von LSD ausgegründete Start-up seine App in die großen Appstores stellen. Aus dieser Überlegung entwickelte sich eine rasante Dynamik: 2018 konnte das von LSD ausgegründete Start-up seine App in die großen Appstores stellen.

Haben Sie schon gesnoopt? Was wie der neueste Social-Media-Trend für Millennials klingt, ist in Wirklichkeit die innovative Plattform einer Print-Firma aus Düsseldorf, die gute Chancen hat, Mark Zuckerbergs Vision einer Metaverse-Ära für Print-Medien konkret zu machen. Der Anfang war 2016 eine ganz pragmatische Überlegung beim Verpackungs- und Medienspezialist Lettern Service Düsseldorf (LSD), sagt Snoopstar-Geschäftsführer Bodo Schiefer: "Der Ausgangspunkt war, dass es dort ohnehin so viel digitalen Content gab. Und da haben sich die Gründer einfach gefragt, was sie noch sonst damit tun könnten."