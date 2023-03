Snipes / Stay High

Rapper Ufo361 (Mitte) pusht die Bekanntheit seines Fashion Labels Stay High durch eine Kooperation mit Snipes

Wenn es ein perfektes Match gibt, dann sind es Streetwear-Marken und die Rapszene. Jüngstes Beispiel ist die Kooperation von Snipes mit der Fashion Brand Stay High des Künstlers Ufo361. Gemeinsam haben die beiden Marken vor wenigen Tagen eine von französischer Jugendkultur inspirierte Kollektion gelauncht. Der Kampagnenfilm strotzt vor düsterer urbaner Symbolik.

Unter dem Claim "Never down when you stay high" sind exklusive Hoodies, Tracksuits sowie Shirts und Accessoires entstanden, die von franz&ou