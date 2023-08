Man kann gar nicht früh genug an Weihnachten denken. Denn für viele Marken ist das Weihnachtsgeschäft eine der Haupteinnahmequellen. Und Kund*innen werden bereits bald mit Werbebotschaften zum Fest überhäuft. Hier verrät Snapchat, warum authentische Beziehungen fürs Marketing gerade vor Weihnachten so wichtig sind.

In einigen Monaten startet sie wieder –die hektische Weihnachtszeit. Marken werben dann wieder mit großen Emotionen und lauten Angeboten, mit viel Lärm, Lametta und Inspirationen. Allenthalben buhlen sie um die Aufmerksamkeit ihrer Kund*innen. In den großen Kampagnen wird oft wird über die Freude am Schenken, die Zeit der Liebe und die Wichtigkeit von Familie und Freund*innen gesprochen. Fakt ist: In der Weihnachtszeit überhäufen sich die Werbebotschaften derart, dass die Aufmerksamkeit allgemein schwindet.Schätzungen gehen davon aus, dass jede*m Durchschnitts-Deutschen über 10.000 Werbebotschaften am Tag begegnen. Damit wird die Möglichkeit für Marken, dauerhaft im Gedächtnis zu bleiben, immer schwieriger. Und der Kampf um Aufmerksamkeit immer herausfordernder. Viele Botschaften werden nur noch in fragmentierter Form wahrgenommen.

Die Resultate sind eindeutig: In der gleichen Studie zeigt Snapchat, dass Anzeigen auf einer Plattform, auf der sich vor allem echte Freund*innen austauschen, eine 1,5 mal höhere persönliche Relevanz hatten, als die auf den anderen getesteten PlattformenIm positiven Umfeld zu sein wirkt sich also positiv auf Marken aus und führt zu mehr Engagement und höherer Werbeerinnerung. Aber das ist nicht alles. Vor allem braucht es natürlich Kreativität und das Verständnis dafür, wie sich Freund*innen auf einer Plattform wie Snapchat verhalten.Dieses Verständnis hat eBay in seiner letztjährigen Christmas Kampagne eindrucksvoll gezeigt, bei der sie Snapchatter*innen über eine AR Lens eine Wunschliste erstellen ließen, die diese dann mit Freunde*innen teilen konnten. Ein einfacher, aber mitreißender Weg, die Kraft der Freundschaft auf Snapchat zu nutzen. So wird eine Marke nicht länger „weg-geskipped”, sie wird sogar viel eher Enabler und Teil der Diskussion unter Freund*innen.Und das hat Impact. Denn Snapchatter*innen sagen, dass Freund*innen viermal mehr Einfluss auf ihre Kaufentscheidung haben als Prominente. Was verständlich ist. Einem Freund oder einer Freundin vertraue ich natürlich mehr. Denn ich kann davon ausgehen, dass er oder sie mich und meine Vorlieben besser kennt als eine fremde Influencerin beziehungsweise ein fremder Influencer oder PromiAber auch die kann man passend zu den Gegebenheiten der Plattform inszenieren: Uber Eats punktet nicht nur mit einer schlauen Medienplatzierung, sondern auch mit einem UGC Look, trotz prominenter Besetzung. Das funktioniert hier, weil es authentischer ist und sich gut zur Plattform fügt. Es reiht sich nahtlos in den Freundes-Content ein.Es lohnt sich also, zweimal hinzusehen: Entscheidend ist, welche Plattform wie genutzt wird und auf welches Mindset der Content trifft.Wer wissen will, wie gute Kommunikation auf Snapchat funktioniert und wie Snapchat mit seinen über 15 Millionen monatlich aktiven deutschen Nutzer*innenMarken und Unternehmen in der Shopping-Saison und im Weihnachtsgeschäft unterstützen kann, klickt hier.