Rügenwalder Rügenwalder expandiert jetzt in den Snack-Markt

Es gibt sie seit den 70er Jahren und sie ist bei Kindern ein Klassiker. Doch jetzt will sich Rügenwalder ein Stück von Bifis-Snackgeschäft abbeißen und launcht seine eigene Miniatur-Wurst. Der sperrig benannte "Vegetarische Mühlensnack Typ Salami" kommt in einer reinen und einer teigummantelten Variante und kopiert damit direkt die erfolgreichsten Produktvarianten von Bifi. Den Einstieg in den lukrativen Snack-Markt begleitet das Familienunternehmen mit einer umfangreichen Kampagne. Es ist der erste große Auftritt von Rügenwalder seit dem Abgang von Godo Röben.