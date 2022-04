Edeka startet Influencer-Kampagne mit Riccardo Simonetti für All in Fruits

© Edeka Ricardo Simonetti präsentiert für Edeka "Diverse Früchtchen"

Zum Start seiner Smoothie-Marke All in Fruits ließ sich Edeka beim Produktdesign ein wenig zu offensichtlich von True Fruits „inspirieren“. Mit der neuen Kampagne in Partnerschaft mit Ricardo Simonetti (Kreation. Jung von Matt) zeigt Edeka nun, dass es für seine Smoothies auch etwas vom Haltungsmarketing von True Fruits gelernt hat. Denn All in Fruits präsentiert jetzt die neue Sorte „Diverse Früchtchen“, die gleichzeitig auch die Diversität in Deutschland fördern soll.