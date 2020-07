Die ersten neuen Produkte von Smart sollen voraussichtlich ab 2022 auf den Markt kommen. Jetzt hat die Smart Automobile Co., Ltd, wie das Joint Venture vonundseit Beginn des Jahres heißt, seine Führungsmannschaft zusammen. Neben Xiangbei Tong wirdVice President of Sales, Marketing and After Sales. Der Manager kennt die Kleinwagenmarke wie kaum ein anderer. Er hatte im Oktober 2016 den Job als weltweiter Smart-Marketingchef vonübernommen. Lescow hatte zuvor auf verschiedenen Positionen für den Premiumhersteller gearbeitet, unter anderem als China-Chef von Smart. Für Aufsehen in der Branche sorgte der Manager im Jahr 2013, als er im Reich der Mitte über den Mikrobloggingdiensteine limitierte Anzahl von Smarts verkauft hatte.wird als Vice President Research & Development die technische Entwicklung übernehmen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von Vollfahrzeugprogrammen bei den Tochtermarken der Geely Holding. Vice President Finance und Chief Financial Officer ist, seit acht Jahren trägt er zum Wachstum von Mercedes-Benz in China bei.Gleichzeitig nimmt hierzulande Smart Europe in Leinfelden-Echterdingen ihren Betrieb auf. "Das neu gegründete Unternehmen wird mit einem internationalen Team alle Vertriebs-, Marketing- und After-Sales-Aktivitäten der nächsten Generation intelligenter Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen in den europäischen Märkten übernehmen", heißt es in der Augabenbeschreibung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft.übernimmt den Posten als CEO. Der Manager hatte Smart auf Handelsebene in eine reine Elektromarke umgewandelt.wird CFO der smart Europe GmbH. mir