© IMAGO / Westend61 Eine Generation deutscher Verrauchender will vor Weihnachten besonders viel sparen.

Energiekrise, steigende Lebensmittelpreise und drohende Nachzahlungen: Die Festtage 2022 stehen für viele im Zeichen der angespannten Situation und drücken die Konsumlaune massiv. Eingespart wird bei deutschen Verbrauchenden dabei am deutlichsten in puncto Freizeitaktivitäten, um im Vorfeld für die Feiertage zu sparen. Welche Generation sich dafür am meisten in Verzicht übt, zeigt eine Studie des Experience-Management-Software-Anbieters Sitecore.