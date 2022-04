© Fisherman's Friend Marteria hat die Kampagnenidee für Fisherman's Friend selbst entwickelt - es ist der erste Werbeauftritt des Rappers überhaupt

"Sind sie zu stark, bist du zu schwach" - dieser Claim hat Fisherman's Friend in der TV-Werbung einst zu großer Markenbekanntheit verholfen. Nachdem es in den vergangenen Jahren eher ruhig um die ikonische Lutschpastillen-Marke war, will sie jetzt mit leicht verändertem Slogan und neuer Kampagne wieder durchstarten. Dazu hat sich Fisherman's Friend Rap-Star Marteria an Bord geholt, der mehr ist als nur ein bekanntes Testimonial für die junge Zielgruppe.