Aldi Silvester-Klassiker - Dinner For One Prosecco

Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Problem nur: Alle vier sind bereits tot, weshalb der bemitleidenswerte Butler James ihre Rollen übernehmen, einige Toasts ausbringen und reichlich Alkohol trinken muss. Und das hat Folgen.

Auch im wie im Original ganz in schwarz-weiß gehaltenen TV-Spot von Aldi Nord und Aldi Süd stehen der Butler und die Hausherrin im Mittelpunkt. Doch es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied: Statt "the same procedure as every year" zieht Miss Sophie in diesem Jahr Artikel aus dem Aldi-Sortiment vor, die der Discounter im Produktabbinder bewirbt - so wie den Prosecco Superiore Spumante.Das Commercial ist ab dem 27. Dezember auf reichweitenstarken Sendern im TV, auf Youtube sowie im Kino zu sehen. Zudem kommen Maßnahmen im Radio, den Digitalkanälen sowie in Social Media