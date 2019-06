Siemens-Chef Joe Kaeser im Interview

"Es gibt Dinge, die kann man nur für sich selbst verantworten", sagt Kaeser. Deswegen habe er den Tweet im Mai 2018 auch nicht mit seiner Kommunikationsabteilung abgesprochen. Der Konzernchef sorgt sich um das Bild Deutschlands im Ausland: Wer vor dem Bundestag spreche, müsse einen "Grund-Anstand" und einen "Grund-Respekt" mitbringen.Sollten mehr CEOs und Wirtschaftsbosse bei Twitter laut Haltung zeigen? Kaeser will das nicht verallgemeinern. Das Medium müsse jeder selbst wählen – und bei Twitter lese er auch Dinge, bei denen er sich frage, ob die Welt das braucht.Das Interview mit Kaeser wurde am Montagabend am Rande einer Veranstaltung im Stadthaus in Frankfurt am Main aufgezeichnet. Der Einladung zu dem Event, zu dem Gruner + Jahr gemeinsam mit Spiegel und Zeit eingeladen hatten, waren etwa 100 Führungskräfte aus Marketing und Medien gefolgt. Neben Kaeser diskutierten auch Saori Dubourg, Vorstandsmitglied bei BASF, und Rainer Esser, der Geschäftsführer der Zeit, über die Verantwortung von Unternehmen in der Gesellschaft. Julia Jäkel, die CEO von Gruner + Jahr, diagnostizierte in ihrer Rede eine tiefe Vertrauenskrise in unserer Gesellschaft: "Die Leute sind müde. Sie sind enttäuscht. Und sie sind wütend", sagte Jäkel. Das Vertrauen wiederherstellen, ist aus ihrer Sicht die zentrale Aufgabe, denn: "Gesellschaften ohne Vertrauen sind Pulverfässer."