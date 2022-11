So feiert Vodafone die Kamera-Power des iPhone 14

"Sieh die Natur in jedem Detail"

© Vodafone Screenshot der Werbekampagne für das neue iPhone 14

Vodafone zelebriert das neue iPhone 14 mit einer neuen Werbekampagne. Ab Mittwoch schaltet der Telekommunikationskonzern großflächig TV-Spots und Onlinewerbung, um das neuste Device von Apple zu bewerben. Dabei stellt der Konzern die mittlerweile ausgereifte Kameratechnik des iPhones in den Mittelpunkt der Kommunikation. So verfügt das Gerät über ein fortschrittliches Zwei-Kamera-System, bei dem die Frontkamera mit einem Autofokus ausgestattet ist. Nach dem Motto "Sieh die Natur in jedem Detail - mit dem neuen iPhone 14 Pro" feiert der Konzern die neue Technologie.