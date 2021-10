Für einen neuen Diversity Report hat die Kreativplattform Shutterstock insgesamt rund 2700 Marketer in Australien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Italien, Südkorea, Spanien, Großbritannien und den USA zum Thema Diversität in Kampagnen und die Auswirkungen globaler Ereignisse auf ihre Marketingentscheidungen befragt.Eines der Haupterkenntnisse: 46 Prozent - also fast die Hälfte - der deutschen Werbungtreibenden empfinden es als schwierig, das Image ihrer Marke mit ethnischer Vielfalt zu verbinden.