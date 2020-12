© Lidl Am Ende des Online-Videos wird der Kampf um die Weihnachtsmärkte mit Zuckerstangen-Lichschwertern entschieden

Mit einer gewagten Verschwörungstheorie rund um den wahren Drahtzieher hinter den Weihnachtsmärkten startet Lidl seine digitale Weihnachtskampagne. Und natürlich fehlen auch nicht ein paar gezielte Nadelstiche gegen Lieblingsrivalen Aldi. Das Onlinevideo „Dein Weihnachtsmarkt“ knüpft an dem Motto der Gesamtkampagne an, mit dem Lidl dieses Jahr sein Festtagssortiment bewirbt. Doch daraus entwickelt die Agentur ANY Agency eine rasante Actiongeschichte, die einen aufrechten Lidl-Mitarbeiter bis zum Showdown mit dem bösen Bruder des Weihnachtsmannes an den Nordpol führt.