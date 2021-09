Wix, Shopline, OpenCart und Base.

Verbesserte Planungssicherheit beim Anzeigenkauf, Erfolgsmessung von Kampagnen und Brand Safety auf der Plattform sind die drei zentralen Aspekte, für die TikTok heute bei seinem virtuellen Event warb. So sollen Werbungtreibende mit dem TikTokmehr Kontrolle darüber erhalten, neben welchen Inhalten sie ihre Anzeigen laufen lassen. Die Lösung ist auf das GARM Brand Safety and Suitability Framework abgestimmt, um globale, branchenweite Standards zu erfüllen, und ist bereits in Deutschland verfügbar. Zudem stärkt TikTok mitundMaßnahmen, die sicherzustellen sollen, dass Kampagnen "brand safe" sind, also in einem Umfeld von Inhalten laufen, das für die Marke geeignet ist.Zusätzlich zur Auktion können Werbungtreibende mittels einer neuen Art des Anzeigenkaufs im TikTok Ads Manager jetzt auch in Deutschland Kampagnen mit vorhersehbarer, optimierter Reichweite und kontrollierter Frequenz buchen. Das Ganze läuft unter dem BegriffUnter dem Stichwortfasst die Kurzvideoplattform eine Reihe von Lösungen, Funktionen und Werbetools zusammen, die den Nutzern den Erwerb von Produkten so einfach wie möglich machen sollen. Viakönnen Marken benutzerdefinierte Cards zu Produkten in ihre In-Feed-Videoanzeigen einfügen, durch die Nutzer*innen swipen können. Ein Klick auf diese Cards leitet zu einem In-App-Katalog weiter, der Kauf erfolgt dann auf der Website des Kunden. Dieermöglichen es Marken, automatisch für Tausende von Artikeln zielgerichtete Anzeigen basierend auf den Interessen und Aktivitäten der Nutzer*innen zu schalten.Weitere wichtige Marketing-Neuheiten für den deutschen Markt sind unter anderem das, durch das Creator*innen ihre Videos mit einem einfachen Klick als bezahlte Kooperation markieren können sowie die. Dabei handelt es sich um Landing Pages, die im Bruchteil von Sekunden geladen werden – laut TikTok elfmal schneller als mobile Websites. Dadurch sollen Nutzer*innen besonders schnell in das Markenerlebnis eintauchen können, indem sie sich Videos ansehen oder verschiedene Inhalte entdecken. Aktuell wird die Funktion in Deutschland noch getestet.Derwiederum unterstützt als eine Art Self-Service-Portal die Erstellung von leistungsstarken Anzeigen, indem es Marken mit geprüften Kreativdienstleistern vernetzt. Es handelt sich um einen One-Stop-Shop, der den gesamten Kreativprozess abdeckt und über einen standardisierten Workflow verwaltet wird, um eine schnelle, skalierbare Produktion zu ermöglichen. Auch diese Funktion befindet sich in Deutschland noch in der Testphase.Vorgestellte Funktionen, die in Deutschland aktuell noch auf sich warten lassen, sind unter anderem die Produkt-Links für Markenprodukte innerhalb von TikTok-Videos sowie die Option zum Live Shopping und die Integration von weiteren Third-Party-Anbietern wie