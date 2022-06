© Media Central Gruppe Die Media Central Gruppe kauft zu

Die Media Central Gruppe nimmt Shopper Data stärker in den Fokus. Mit der Akquise der Yagora GmbH ergänzt das Unternehmen sein Lösungsportfolio um datenbasierte Analyse- und Beratungsdienstleistungen zur Optimierung von Shopper Marketing und Vertrieb im Handel. Handelskunden will die Media Central Gruppe damit "maßgeschneiderte Empfehlungen für Drive-to-Store-Marketing" liefern. Sogar die Konversion der generierten Kundenfrequenz in Umsatz pro Store könne gemessen werden, teilt das Unternehmen mit.